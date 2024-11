Mega-Sena: veja para onde saiu o maior prêmio do ano

Uma aposta acertou os seis números da Mega-Sena e levou a bolada de R$ 201 milhões. O ganhador do prêmio é de Cuiabá, em Mato Grosso. O valor está entre os 10 maiores prêmios da história desde 2013, e o maior deste ano.

O sorteio foi realizado na noite deste sábado (9/11), no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os números sorteados foram 13 - 16 - 33 - 43 - 46 - 55.

Outras 242 pessoas acertaram cinco dezenas e levaram o valor de R$ 49.426,51. Na quadra, 19.146 apostas ganhadoras receberão R$ 892,48.

O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para quarta-feira (13/11). O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Ganhadores em Brasília

Sete apostas feitas no Distrito Federal acertaram as cinco dezenas da Mega e faturaram o prêmio de até R$ 296,5 mil. Uma aposta simples feita em uma lotérica no Paranoá rendeu R$ 49,4 mil. Outras duas apostas, uma realizada em uma lotérica no Gama e outra pelo aplicativo da Caixa, também levaram a mesma bolada.

Uma aposta com sete números feita pelos canais eletrônicos da Caixa e outra feita em uma lotérica na Rodoviária do Plano Piloto faturaram R$ 98,8 mil cada. Um jogo de Taguatinga Norte também obteve o mesmo valor.

O maior prêmio entre as apostas do DF, no valor de R$ 296,5 mil, foi conquistado por um bolão com 11 números, registrado no site da Caixa.