Apostas do DF acertam cinco números da Mega-Sena e levam até R$ 296 mil

O sorteio, com o maior prêmio do ano, teve um único ganhador, de Cuiabá (MT), que levou mais de R$ 201 milhões - (crédito: EBC)

Apostas do Distrito Federal quase conquistaram o prêmio máximo da Mega-Sena no sorteio realizado na noite deste sábado (9/11), acertando cinco dos seis números sorteados e faturando prêmios de até R$ 296,5 mil. O sorteio, com o maior prêmio do ano, teve um único ganhador, de Cuiabá (MT), que levou mais de R$ 201 milhões.

Na capital federal, sete apostas acertaram cinco números. Uma aposta simples feita em uma lotérica no Paranoá rendeu R$ 49,4 mil. Outras duas apostas, uma realizada em uma lotérica no Gama e outra pelo aplicativo da Caixa, também levaram a mesma bolada.

Entre as apostas vencedoras de cinco números, uma jogada com sete números pelos canais eletrônicos da Caixa e uma feita em uma lotérica na Rodoviária do Plano Piloto faturaram R$ 98,8 mil cada. Uma aposta de Taguatinga Norte também obteve o mesmo valor.

O maior prêmio entre as apostas do DF, no valor de R$ 296,5 mil, foi conquistado por um bolão com 11 números, registrado no site da Caixa.

O concurso 2.795 ocorreu no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O próximo sorteio está marcado para terça-feira (12/11), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Como jogar



Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.