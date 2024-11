Polícia conclui que estudante de medicina teve intenção de matar a própria mãe

A Polícia Civil encerrou as investigações e concluiu que o estudante de medicina Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, de 32 anos, teve a intenção de matar a própria mãe atropelada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O crime aconteceu no dia 28 de outubro, no momento em que Eliana de Lima Tavares Cardoso, de 59 anos, trafegava com uma bicicleta elétrica, no bairro Jardim Carioca, e foi atingida pelo filho.

Segundo a polícia, Eliana já vinha sofrendo agressões, como mostra um vídeo feito dentro da casa da família, depois que ele pediu R$ 5 a ela.

O Ministério Público formalizou a denúncia por feminicídio e outras cinco lesões corporais culposas devido aos ferimentos causados durante a tentativa de fuga, que resultou em uma colisão com outro veículo, ferindo cinco pessoas. Além disso, ele também responderá por dirigir sob efeito de entorpecente.

Desde o ocorrido, Carlos Eduardo está preso em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.