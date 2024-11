Morre Mauricinho Hippie, nome forte da cultura de Goiânia, aos 84 anos

Morreu aos 84 anos o artista conhecido como Mauricinho Hippie. Ele foi um importante agitador cultural em Goiânia e precursor do movimento hippie na capital de Goiás entre os anos 60 e 90. Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e não teve a causa da morte revelada.



A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) lamentou a morte de Mauricinho Hippie. Em nota, a Fieg descreve Maurício como uma "figura colorida". "Mauricinho hippie animava as ruas do Centro da capital entre os anos de 1960 e 1990, montado em uma bicicleta com uma cestinha em que levava um cachorro cor-de-rosa", afirmou a Fieg.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Associação da Parada de Goiás também lamentou a morte do agitador cultural. "A sua coragem em ousar e desafiar os padrões da época por si só já era um ato de militância. Por isso, ainda que tardiamente reconhecemos a sua contribuição e o homenageamos por ocasião da Parada LGBT 2024, que resgatou a história do movimento LGBT em Goiás. Mauricinho não precisava levantar uma bandeira do arco-íris para dizer que era gay. Ele era própria bandeira!", afirmou a associação.

Leia também: Empresário morto em Guarulhos dizia não saber que trabalhava para o PCC

Natural de Araguari (MG), Maurício de Oliveira Costa se mudou para Goiânia aos 9 anos de idade. Influenciado pela família, ele seguiu a trajetória das artes e acabou fundando seu próprio movimento na capital goiana. Entre os 12 e 18 anos, Mauricinho dedicou-se ao estudo do acordeom na renomada Academia Mascarenhas, uma célebre instituição musical da época. Além disso, aprendeu teoria e solfejo no antigo Conservatório da Universidade Federal de Goiás (UFG) e cursou o primeiro ano de artes na Escola de Belas Artes.