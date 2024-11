Morre criança que teve corpo queimado por ex-companheira do pai

Ângelo Valério, criança de 8 anos que teve o corpo queimado após a ex-companheira do pai atear fogo nele enquanto dormia, morreu na manhã desta sábado (9/11). A informação foi confirmada pelo avô do menino ao G1.

Ângelo estava em casa quando Raquel de Jesus, 33 anos, invadiu o local e ateou fogo nele e em seu pai, Ademilson Rosa Valério, de 39 anos. O homem também não resistiu e teve a morte confirmada na quarta-feira (6).

O crime ocorreu na noite de segunda (4), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, Raquel agiu contra Ademilson por não aceitar o término do relacionamento entre os dois.

Entenda o caso



A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, em Cariacica, quando uma criança com o corpo queimado deu entrada no hospital.

O pai da criança também foi levado para a UPA com queimaduras. Ele havia descoberto recentemente que a mulher com a qual se relacionava portava o vírus HIV e decidiu terminar o relacionamento.

A ex-companheira não aceitou a decisão e foi até a casa do homem durante a madrugada de terça-feira. Ela então jogou gasolina em cima do ex, que dormia junto ao filho, e ateou fogo neles.

A suspeita fugiu do local, porém foi localizada pelos policiais com queimaduras na região da canela, das coxas e dos pés. A mulher estava com uma faca e uma caixa de fósforo, que foram apreendidos.