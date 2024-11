Duas pessoas morrem em batida frontal na BR-153

Segundo a PRF, as vítimas são mulher de 42 anos e um homem de 28 anos. Elas estavam presas às ferragens e morreram no local - (crédito: Reprodução/PRF/GO)

Duas pessoas morreram em acidente entre um carro e um caminhão, na BR-153, em São Luís do Norte, região norte de Goiás. A batida ocorreu no domingo (10/11), no km 256 da rodovia. Um vídeo, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra o carro totalmente destruído (veja o vídeo no final da matéria).

Segundo a PRF, as vítimas são uma mulher de 42 anos e um homem de 28 anos. Elas estavam presas às ferragens e morreram no local. A corporação também informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) em Uruaçu. O caminhoneiro não se feriu.

"O acidente aconteceu nos primeiros minutos deste domingo (10), no km 256 da rodovia, que liga Uruaçu

a Ceres, quando, por motivo ignorado, o veículo invadiu a pista contrária e bateu frontalmente com o caminhão", afirmou a PRF.

