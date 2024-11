Padre cai na gargalhada ao anunciar prêmio de bingo em paróquia

O padre Antônio José, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Tauá, no interior do Ceará, virou meme. Tudo por causa de um bingo beneficente que ocorrerá na igreja.

Em um vídeo, o religioso aproveita o momento dos avisos de uma missa para anunciar os prêmios do bingo, que visa arrecadar fundos destinados a melhorias na igreja. Só que ele não consegue segurar e cai na risada ao anunciar um item inusitado: 10 corridas de mototáxi.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Anunciaram a festa de Nossa Senhora das Graças. Aí anunciaram: 'Temos valiosos prêmios'. Aí tinha um prêmio que eu nunca tinha visto: dez corridas de mototáxi”, disse, em meio a gargalhadas. Os fiéis não resistem e também começam a rir.

O padre já é conhecido pelo seu bom humor com a comunidade e, por isso, ainda fez piadas com o prêmio. “Eu nunca tinha visto um negócio tão engraçado desse jeito. Já tinha visto botar em sorteio de festa calcinha. Mas de mototáxi, nunca. Isso é cômico, porque, se tivesse o dízimo, não era para estar essas coisas. Sei que o pobre do mototáxi deu o que tinha”, falou.

Nas redes sociais, as pessoas se dividiram entre os que riram com o padre e os que não gostaram da atitude do religioso. “Não sei por que a graça, às vezes foi a forma como um mototaxista achou para ajudar a paróquia, doando seu trabalho em forma de contribuição. Achei falta de respeito com a doação do trabalhador”, escreveu um perfil. “Pior que eu ia amar ganhar esse prêmio. A passagem daqui onde eu moro vai subir para R$ 5,15 mês que vem. Sem condições”, pontuou outro.

“Ele riu porque deve ter imaginado as senhorinhas que participam do bingo indo embora na garupa da moto”, sugeriu um terceiro. “Se estou nessa missa, ia me retirar porque a crise de riso seria certa”, escreveu outro.