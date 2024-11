Reclamação por troco termina em briga generalizada em Minas Gerais

Uma discussão sobre um troco acabou em confusão e violência em uma sorveteria de Jaíba, no Norte de Minas, neste domingo (10/11). Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou quando um cliente, de 33 anos, voltou ao local reclamando que havia recebido troco errado após pagar R$ 15 por uma cerveja com uma nota de R$ 100.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A dona do estabelecimento relatou aos policiais que devolveu R$ 85 ao cliente, mas ele retornou logo depois, exaltado, alegando que o valor estava incorreto. A situação rapidamente chamou a atenção de outros clientes, e um deles tentou intervir para acalmar o homem irritado. No entanto, o gesto de paz terminou mal: o cliente que reclamava do troco desferiu socos contra o homem que tentava ajudar, que então deixou o local e voltou armado com uma garrucha.

A presença da arma elevou ainda mais a tensão. O agressor inicial e um amigo começaram uma briga com o homem armado, que, em meio à confusão, tentou disparar contra os dois. No entanto, a garrucha falhou e a luta prosseguiu. Um dos envolvidos ainda usou uma barra de ferro para danificar a motocicleta do homem armado, intensificando a confusão.

De acordo com os militares, a briga finalmente chegou ao fim quando uma testemunha conseguiu tomar a arma. Os três homens envolvidos sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico.

O jovem de 28 anos, que tentou atirar, foi preso por tentativa de homicídio. Os outros dois também foram detidos e encaminhados à delegacia de Janaúba, onde o caso será investigado.