Homem é preso após surtar e destruir supermercado em Minas

Um homem de 45 anos foi preso no último sábado (9/11) após protagonizar uma cena de destruição em um supermercado na cidade de Muriaé, Zona da Mata mineira. Câmeras de monitoramento do estabelecimento capturaram o momento em que ele entrou descontrolado no local, quebrando mercadorias e derrubando prateleiras, gerando um prejuízo estimado em R$ 8 mil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o incidente aconteceu na Avenida Constantino Pinto, no Centro de Muriaé. Após receberem um chamado sobre o problema, policiais foram ao estabelecimento. Quando chegaram, encontraram o homem já contido pelos funcionários, que evitaram danos ainda maiores até a chegada da polícia.

Os funcionários comentaram com os policiais que o homem entrou descontrolado, dizendo que "ia quebrar o supermercado". Os trabalhadores conseguiram conversar com o homem e acalmá-lo. Um deles chamou um carro de aplicativo para que o homem fosse para casa. No entanto, ele entrou no veículo e, antes de sair da frente do mercado, deixou o carro, retornando. Ao entrar no comércio, ele iniciou a destruição.

O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, localizada no Bairro Safira. No entanto, as autoridades ainda não identificaram o que motivou a ação agressiva e descontrolada do homem.

O EM tentou contato com o supermercado, mas não obteve retorno. O espaço segue em aberto para manifestação.