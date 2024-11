Motorista de app encontra pai ausente em corrida e viraliza

Em uma reviravolta emocionante, Diguin, um motorista de aplicativo de Belo Horizonte, reencontrou seu pai ausente durante uma corrida. A feliz coincidência rendeu até uma caixa de cerveja como presente do pai. O mais notável é que o filho não guarda mágoa nem ressentimento pelo passado.

O reencontro viralizou nas redes sociais, com o vídeo de Diguin contando a história recebendo mais de 2 milhões de visualizações. A história se tornou tão popular que Diguin precisou gravar um segundo vídeo para responder às perguntas dos seguidores.



No início do vídeo, Diguin pergunta ao pai-passageiro, que ainda não o reconheceu: “Para onde, amigo?”. O homem, concentrado em uma conversa com um cunhado no banco de trás, responde sem perceber que falava com o próprio filho.

A surpresa

Durante a viagem, Diguin comenta: “Não percebeu até agora. Faz tanto tempo que nem se lembrou do filho”. Ao perceber a situação, o pai abriu um sorriso e beijou o rosto do filho. “Que loucura, fiquei muito feliz agora”, disse o homem, emocionado.

Em um segundo vídeo, Diguin explicou sua história, contando que tem dois irmãos e que o pai deixou a família após a separação dos pais. “Meu pai abandonou a gente depois que minha mãe se separou dele. Ele amava mais a minha mãe do que os filhos. Vi ele poucas vezes depois, nada constante”, afirmou Diguin.

Assunto resolvido

Diguin comentou que o pai deixou pouca saudade em casa devido ao excesso de disciplina que ele exigia. No entanto, o motorista não guarda ressentimentos. “Não tenho ódio, raiva. Eu tinha muito quando era criança, adolescente”, explicou.

No fim do vídeo, Diguin revelou que o pai pagou pela corrida e brincou: “Ainda falei para ele pagar a mais uma caixa de cerveja para mim, que eu gosto. Claro que ele pagou a corrida, é lógico, já não pagou pensão a vida toda, não ia pagar a corrida também?”.