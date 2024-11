Morre influenciador Diego Friggi, com falta de UTI pelo plano de saúde

Influenciador tentou vaga na UTI particular - (crédito: Reprodução Instagram @diegofriggi)

O influenciador digital Diego Friggi faleceu no domingo (10/11), em São José dos Campos (SP), o que gerou grande comoção entre seus seguidores e amigos. Segundo uma nota divulgada por sua namorada, Bruna Martins, Diego foi diagnosticado com uma embolia pulmonar na sexta-feira (8/11) e estava internado, aguardando transferência para uma UTI. No entanto, a falta de vagas nas unidades de terapia intensiva foi apontada como um fator crítico para o agravamento de seu quadro de saúde.

Nota da namorada (foto: Reprodução Instagram @diegofriggi)

Sua morte também levantou um debate sobre o atendimento prestado pelo plano de saúde do influenciador, que, conforme a empresa, estava buscando uma vaga no Sistema Único de Saúde (SUS) devido a dificuldades administrativas.

Diego deixa um filho pequeno e quase 700 mil seguidores em suas redes sociais. Além de seu conteúdo digital, ele era conhecido por promover sorteios de rifas de carros e motos de luxo, o que o tornava uma figura popular no cenário das mídias sociais.