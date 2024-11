Reitora da UnB, Márcia Abrahão, recebe título de cidadã honorária de Brasília

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, foi homenageada com o título de cidadã honorária em cerimônia realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta quarta-feira (13). A honraria foi concedida pela deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), autora da iniciativa, que destacou o papel da acadêmica no fortalecimento do ensino superior na capital federal.

Márcia Abrahão ressaltou o orgulho de receber o título e ter contribuído com o desenvolvimento da capital. “Fico feliz de retornar para Brasília tudo que essa cidade representa para mim e meus filhos. Nesses 8 anos de reitoria, pude ampliar a participação da Universidade no Distrito Federal. É, de fato, uma grande felicidade”, afirmou.

A deputada Paula Belmonte, por sua vez, enfatizou as contribuições da reitora para a cidade e o empenho dela em melhorar a infraestrutura da instituição e aproximá-la da comunidade local. “Ela conseguiu fazer uma transformação na UnB. Conseguimos completar juntos, por exemplo, a obra do Hospital Universitário, uma creche pública na universidade e agora estamos construindo um centro de pesquisa. O trabalho com a reitora Márcia foi de muito comprometimento com Brasília. Esse reconhecimento é mais do que justo”, disse.

A entrega do título foi acompanhada por autoridades e membros da comunidade acadêmica. A cerimônia também foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da CLDF, permitindo que mais pessoas acompanhassem a homenagem.

"É um momento muito especial. Isso me motiva a seguir em frente e contribuir para que a nossa universidade ajude o país a se desenvolver e o Distrito Federal a ter uma população qualificada", concluiu Márcia Abrahão.