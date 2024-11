No Itapoã, homem que trabalhava como cuidador abusava de crianças

Um homem de 50 anos foi preso preventivamente, na tarde desta terça-feira (12/11), acusado de estuprar repetidamente, ao longo de mais de uma década, crianças sob seus cuidados. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, que realizou a prisão por meio de policiais da Seção de Atendimento à

Mulher (SAM), da 6ª Delegacia de Polícia, os crimes foram denunciados somente em 2024.

Leia também: MP abre inquérito para investigar irregularidades no licenciamento de painéis

De acordo com as investigações, ele e a companheira eram conhecidos na comunidade por cuidarem de crianças de vizinhos e parentes, oferecendo um serviço de confiança para os pais que trabalhavam fora. No entanto, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas, o homem praticava atos libidinosos e estupros, ameaçando-as para que não contassem a ninguém. Atualmente, o investigado responde por três

ocorrências de estupro de vulnerável, com cinco vítimas, todas com relatos semelhantes sobre o modus operandi do criminoso.

Leia também: Homem encontrado morto no Lago Paranoá sonhava em ser sociólogo



Diante da gravidade dos crimes, a Justiça expediu quatro mandados de prisão preventiva contra o acusado, que foram cumpridos pela PCDF nesta terça (12/11). O preso foi localizado nas proximidades de sua residência, submetido aos procedimentos legais na sede da delegacia e, após, recolhido à carceragem da

PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.