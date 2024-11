Lula recebe carta do G20 Social: "Fundamental para avançar na tributação de super-ricos"

Lula durante ato de entrega do documento final da cúpula do G20 Social - (crédito: Tomaz Silva/Ag..ncia Brasil)

Enviada especial para o Rio de Janeiro - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, neste sábado (16/11), a declaração final do G20 Social com reivindicações da sociedade civil que devem ser levadas aos chefes de Estado do grupo. Na ocasião, o chefe do Executivo ressaltou a importância da mobilização para pressionar a adesão dos países à Aliança Global contra à Fome e à Pobreza e a tributação dos super-ricos – pautas prioritárias do governo federal. O evento ocorre no Rio de Janeiro.

“A mobilização permanente de vocês será fundamental para impulsionar os trabalhos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e avançar a tributação dos super-ricos. Para garantir as metas de triplicar o uso de energias renováveis e antecipar a neutralidade de emissões. Para levar adiante o nosso chamado para a ação pela reforma da governança global assegurando instituições globais mais representativas”, iniciou o presidente.

Lula ainda garantiu que levará as demandas entregues a ele para serem discutidas junto aos líderes das 19 maiores economias globais, União Europeia e União Africana, durante a Cúpula do G20, que ocorre na próxima segunda (18) e terça-feira (19).

“Vou levar as recomendações contidas na declaração final que vocês me entregaram aos demais líderes do G0 e trabalhar com a África do Sul para que elas sejam consideradas nas discussões do grupo. Espero que esse pilar social do G20 continue nos próximos anos abrindo cada vez mais nossas discussões para o engajamento da cidadania. Essa cerimônia de encerramento marca o começo de uma nova etapa, que exigirá um trabalho contínuo durante os 360 dias do ano, não só às vésperas da reunião de líderes”, declarou o presidente.

Fome como problema político