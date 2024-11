Casal foge com R$1,5 milhão do Banco do Brasil e é preso pela PRF

Na segunda-feira (18/11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$1,5 milhão roubado por um casal em uma agência bancária do Banco do Brasil no Espírito Santo. O homem de 43 anos, e a companheira com 29 anos, seguia para o Uruguai, levando malas, gato e cachorro. A ação foi realizada na BR-158, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Os agentes localizaram o carro do casal, após receberem a informação de que a dupla era responsabilizada pelo furto. O veículo foi abordado e uma inspeção aprofundada revelou maços de reais, dólares e euros dentro de malas. Ao Correio, a PRF afirmou ter contabilizado R$ 763.438, €$ 70.700 e US$ 41.940.

Em nota, o Branco do Brasil informou que a área de segurança identificou o furto, comunicando às autoridades policiais sobre o ocorrido e colaborando nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário e esposa.

A mulher confirmou aos policiais que estavam viajando para o Uruguai e que o dinheiro pertencia à uma agência do Banco do Brasil. Os suspeitos foram presos e apresentados na polícia judiciária. As cédulas e o veículo foram apreendidos.

*Estagiário sob a supervisão de Luciana Corrêa