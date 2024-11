Queijo brasileiro do Paraná está entre os melhores do mundo

Considerado o "Oscar" do queijo, a competição internacional World Cheese Awards 2024 nomeou Passionata como um dos melhores do mundo — em 9º lugar na lista. Produzido no oeste do Paraná, o queijo também foi eleito o "Melhor queijo da América Latina". Além do Passionata, mais 35 queijos brasileiros conquistaram medalhas na edição deste ano da competição.

Foram avaliados 4.786 queijos de 47 países — número recorde de inscrições, segundo o World Cheese Awards. A competição foi realizada em Viseu, localizada no centro de Portugal, tendo os resultados divulgados na última sexta-feira (15/11). 240 juízes de 40 países foram convocados para avaliar a aparência, aroma, textura, sensação na boca e sabor dos produtos. O queijo português Queijo de Ovelha Amanteigado, produzido pela Quinta do Pomer, foi eleito como o melhor do mundo.

O Passionata foi desenvolvido no Biopark, parque tecnológico em Toledo. O queijo é misturado com infusão de maracujá, apresentando sementes na parte superior da casa e flores na parte debaixo. A queijaria Flor da Terra será a responsável por fabricar e comercializar ganhador brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Biopark Educac?a?o (@biopark_edu)

Veja a lista dos 14 melhores queijos do World Cheese Awards 2024:

Queijo de Ovelha Amanteigado — Quinta do Pomar (86 pontos)

Tea Fondada — Chascharia Val Mustair (84 pontos)

Alpenhorn Mifroma — Elsa Group (Mifroma) (84 pontos)

La Cava Barus Garcia-Baquero — Lacteas Garcia Baquero S.A. (84 pontos)

Bayley Hazen Blue — Cellars at Jasper Hill (83 pontos)

Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco — F.lli Petrucci (82 pontos)

Blugins — La Casearia Carpenedo (82 pontos)

Affineur Walo Creamy Lion Cheese from Thurgau — Walo von Mühlenen (82 pontos)

Passionata — Biopark (81 pontos)

Snertingdal ysteri Godbiten — Snertingdal ysteri drift AS (79 pontos)

Alte Hexe 9 Monate gereift — Bodensee Käse (78 pontos)

Valleclaro — Quesos y Besos (77 pontos)

Baldauf 1862 Meisterstück Alpkäse — Baldauf Käse (75 pontos)

Tatie — Latteria Moro di Moro Sergio (72 pontos)

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes