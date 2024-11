Homem que matou menina de 6 anos em briga de trânsito é condenado a prisão

Crime de homicídio qualificado por motivo fútil, perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal e uso de arma de fogo restrito. No total, uma pena de 19 anos, nove meses e oito dias. Essa é a condenação do caminhoneiro Igor Bezerra de Lima, que matou, com um tiro na cabeça, a menina Melissa Maria Ribeiro, de apenas seis anos, em janeiro deste ano, depois de uma perseguição no trânsito, na BR-381, altura de Contagem.

Além da condenação, o juiz Elexander Camargos Diniz negou o pedido da defesa para Igor responder o recurso da sentença em liberdade. "Não há alteração da situação fática que ensejou o decreto prisional, posto que a periculosidade do acusado restou sobejamente demonstrada, tendo ele cometido um crime de grande repercussão, pois, devido a sua brutalidade, uma criança inocente perdeu a vida".

O julgamento foi realizado nesta terça-feira (19/11), no Fórum de Contagem, tendo duração de mais de 12 horas. Começou às 9h e terminou pouco depois de 22h. Foram realizadas oitivas de testemunhas, além da investigação do caso e da defesa, assim como o acusado.

O caso

Segundo as investigações da Polícia Civil, tudo aconteceu em função de um desentendimento no trânsito. Segundo Maicon, pai da menina, ele estava próximo à Fiat Automóveis e no carro, um Renault Oroch, estavam, além da filha, a avó da menina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Foi quando um carro, um Fiat Vivace, onde estavam dois homens e duas mulheres, teria emparelhado com o dele, passando a dar fechadas. “O homem que dirigia, depois de várias fechadas, fazia gestos obscenos, dirigidos a mim.”

O veículo passou a perseguir o carro de Maicon e, ao se aproximarem de Contagem, na altura do Bairro Amazonas, o homem sacou um revólver e atirou.

O tiro atingiu a parte traseira do carro e Maicon percebeu que a filha tinha sido atingida. Ao avistar uma viatura da PM, ele parou e pediu socorro. A criança foi levada para o Hospital Metropolitano de Contagem, mas chegou sem vida.

Maicon passou a placa do carro que o perseguia e de onde partiram os tiros. Os policiais militares conseguiram localizar o endereço, no entanto, segundo os eles, o dono do veículo não tinha passado pelo local apontado pelo pai da criança.

O caso foi investigado pelas delegacias de Polícia Civil de Contagem e Betim. Foi quando identificaram Igor Bezerra de Lima, que foi preso e indiciado.

O corpo de Melissa Foi sepultado em 22 de janeiro deste ano, no Cemitério do Rosário, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.