Conheça o cão Buzz, golden "dançarino" que conquistou a internet

Um momento simples no sítio da família se tornou um vídeo viral de Duda Prado, o namorado João e o cachorro de 10 meses que eles criam, o Buzz Latir. O cãozinho, que sempre gostou de pular nos tutores, acabou rebolando ao som de uma música de funk.

Em entrevista ao Correio, Duda contou que ela e João decidiram morar juntos em outubro de 2023 e decidiram pegar o Buzz, um golden retriver, que sempre sonharam e ter.

Assim que ele chegou à família, o casal decidiu criar uma conta no Instagram para compartilhar as memórias de Buzz. O vídeo com a dancinha do dog foi postado no TikTok e já acumula mais de meio milhão de visualizações.

Na data em que o vídeo foi gravado, Duda revela que eles estavam dançando em um sítio e que Buzz sempre gostou de dançar perto deles. Contudo, na ocasião, o cãozinho rebolou juntos com eles.

"Para a nossa surpresa, ele deu aquela reboladinha várias vezes, tanto que deu tempo de uma amiga pegar o celular e gravar", revelou.

Veja o vídeo do momento: