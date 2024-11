Polícia investiga acidente em Alagoas que deixou 18 mortos

Subiu para 18 o número de mortos em decorrência do capotamento de um ônibus escolar em Alagoas, no domingo (24/11). Na manhã desta segunda-feira (25/11) foi confirmada a morte de uma criança no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. Além disso, outras 28 pessoas feridas. As vítimas do acidente iriam participar de uma atividade cultural no Memorial Quilombo dos Palmares, em comemoração ao Dia da Consciêcia Negra. O veículo capotou e caiu de uma ribanceira na região da Serra da Barriga, localizada em União dos Palmares, no interior do estado.

As identidades dos passageiros do ônibus ainda não foram divulgadas. A Polícia Civil de Alagoas abriu uma inquérito para investigar as causas do acidente. O delegado-geral da corporação, Gustavo Xavier, e o secretário de Segurança Pública do estado, Flávio Saraiva, determinaram que o processo de apuração ocorra com rapidez.

A Prefeitura de União dos Palmares informou que o ônibus era terceirizado, estava com todas as vistorias em dia e passou por inspeção poucos dias antes do acidente. "Todas as circunstâncias do ocorrido estão sendo rigorosamente investigadas, para que as responsabilidades sejam devidamente esclarecidas", diz.

A gestão municipal também destacou que está oferecendo apoio assistencial e psicológico às famílias e aos amigos das vítimas. O prefeito Areski Damara de Omena Freitas Júnior decretou três dias de luto no município.

Segundo o Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares, a Serra da Barriga é um território de enorme importância histórica e cultural para o povo afro-brasileiro. As instituições manifestaram solidariedade às vítimas e às suas famílias e afirmaram que acompanham o trabalho das autoridades locais, como a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e o Governo do estado.

"A Serra da Barriga, símbolo de resistência e luta, segue como um espaço de memória coletiva e espiritualidade. Neste momento de dor, reforçamos nossa admiração e apoio às comunidades que preservam esse legado, confiando no esforço conjunto das instituições locais para enfrentar este momento difícil", pontuaram o Ministério da Cultura e a Fundação Palmares, em nota de pesar.



O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prestou solidariedade aos familiares das vítimas e disse que o governo federal acompanha a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas.