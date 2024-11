Brasileiro se torna o homem mais velho do mundo após morte de britânico

João Marinho Neto, de 112 anos, se tornou o homem mais velho do mundo após a morte de John Tinniswood na segunda-feira (25/11), segundo ranking do LongeviQuest. Ele já havia sido reconhecido como o homem vivo mais velho do Brasil e da América Latina. De uma família de fazendeiros, Marinho Neto nasceu em Maranguape (CE), em 5 de outubro de 1912. Atualmente, mora em Apuiarés, no Ceará.

Desde o 4 anos, ajudava o pai na lavoura, além de cuidar do gado e da colheita das frutas dos Juazeiros — tendo criado um gancho improvisado para proteger as frutas. Entre os desafios enfrentados ao longo dos anos, teve de lidar com as secas severas que atingiram a região durante décadas.

Casou-se com Josefa Albano dos Santos e teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda. A mulher morreu em 1994, aos 74 anos. Tempos depois, Marinho Neto encontrou um novo amor: Antonia Rodrigues Moura, com quem teve mais três filhos — Vinícius, Jarbas e Conceição. Atualmente, tem seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

Nascido em agosto de 1912 — mesmo ano em que o Titanic afundou —, em Liverpool, John Tinniswood era o homem mais velho do mundo, tendo sobrevivido a duas guerras mundiais e duas pandemias globais. Ele morreu ontem apenas alguns meses após o recebimento do título — quando ainda tinha 111 anos —, em abril deste ano. Dos 100 aos 110 anos, recebia um cartão da falecida Rainha Elizabeth em cada aniversário. Quando recebeu o título do Guinness World Records, Tinniswood disse não haver um grande segredo para a longevidade, afirmando que tinha "apenas sorte".

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca