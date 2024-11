Mulher deixa bilhete com pedido de socorro em posto de combustível

Uma mulher vítima de violência doméstica deixou um bilhete com um pedido de socorro em um posto de combustível em Sarandi, no Paraná, na noite de domingo (24/11). O papel foi entregue a uma funcionária do estabelecimento.

A carta tinha um pedido para que a polícia fosse acionada, além do endereço da vítima. A Polícia Militar informou que foi acionada pela frentista do posto. Então, os policiais foram até a casa da vítima. Ela afirmou que era agredida pelo companheiro. O homem foi preso.

Na briga que levou a vítima a pedir socorro no posto de gasolina, ela foi agredida com um soco no rosto e no antebraço direito. O homem ainda ameaçou a mulher de morte.

Como denunciar?

Diversas instituições atuam no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher. Além do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, há a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério das Mulheres, além de serviços da rede de atendimento e proteção.