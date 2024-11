Silas Malafaia sofre tentativa de assalto a caminho da igreja, no Rio

O pastor Silas Malafaia sofreu tentativa de assalto, na tarde desta terça-feira (26/11), enquanto estava a caminho da sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro. Ao ouvir a voz de assalto, os seguranças do pastor trocaram tiros com os criminosos.



Os bandidos fugiram sem levar nada de Silas Malafaia. Horas depois, um deles foi preso, após ser internado em um hospital. Uma câmera registrou a ação dos criminosos. Eles estavam em um carro que aparece em frente ao BMW onde Malafaia estava.

Veja:

Ao menos três homens, com os rostos cobertos, correm em direção ao veículo e dois deles tentam abrir a porta e batem no vidro. Os pedestres correm pela rua. Os seguranças de Malafaia descem de um Corolla, que estava logo atrás do carro do pastor. e um deles aponta a arma em direção aos criminosos, que já não aparecem mais no vídeo.

O Correio contatou a Polícia Civil do Rio para saber mais informações sobre a tentativa de assalto ao pastor. Em nota, a corporação afirmou que um suspeito foi preso em flagrante e que agentes tentam localizar os demais criminosos.