60,5% dos municípios têm coleta seletiva de lixo, segundo o IBGE

O estudo do IBGE mostra que 56,7% dos municípios adotam leis e regulamentações específicas para a coleta seletiva - (crédito: Rogério Reis / Tyba)

Mais de 60,5% dos municípios do país têm coleta seletiva, aponta levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, um terço das cidades têm presença de "lixão" como destino de resíduos.

Publicada nesta quinta-feira (28/11), a pesquisa Informações Básicas Municipais (Munic) 2023 mostra que 3.364 cidades fazem separação de lixo e, do total de 5.568 cidades e dois distritos no país, 31,9% relataram a presença de pelo menos um "lixão". O estudo também afirma que 56,7% dos municípios adotam leis e regulamentações específicas para a coleta.

A região Norte foi a que apresentou os piores índices de coleta seletiva: 33,5% dos municípios têm separação de resíduos e 42,2% desenvolvem leis para o tópico. No extremo oposto geográfico, a região Sul alcançou os melhores valores nacionais, com 81,9% de seus municípios possuindo a seleção de lixo e 74,5% deles com legislação específica.

A pesquisa do IBGE afirma, ainda, que “a coleta seletiva no Brasil é regulamentada por diversos instrumentos legais que visam a correta gestão de resíduos sólidos e a promoção da sustentabilidade”. Além disso, ressalta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010.

“Essa legislação estabelece diretrizes importantes para a implementação da coleta seletiva nos municípios, determinando que os resíduos devem ser separados em categorias como recicláveis, orgânicos e rejeitos, a fim de facilitar sua destinação adequada”, aponta o estudo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Brasil Mais da metade dos pacientes com cânceres relacionados ao tabaco não sobrevivem

Mais da metade dos pacientes com cânceres relacionados ao tabaco não sobrevivem Brasil Nego Di tem liberdade provisória concedida pelo STJ

Nego Di tem liberdade provisória concedida pelo STJ Brasil Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta quarta

Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta quarta Brasil PEC contra aborto legal é aprovada na CCJ sob protestos

PEC contra aborto legal é aprovada na CCJ sob protestos Brasil PF mira 'coaches' do crime que ensinam importação ilegal de eletrônicos na web

PF mira 'coaches' do crime que ensinam importação ilegal de eletrônicos na web Brasil Vídeo: Caminhão desgovernado atinge casas, carros e deixa dois feridos

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Aexandre de Souza