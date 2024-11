Esqueletos anônimos são expostos durante obras em cemitérios de SP

Auditores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) encontraram, durante vistoria realizada nos últimos dias em cemitérios da cidade , diversos ossos humanos e restos de material fúnebre expostos. Privatizados, os locais são fiscalizados pela agência pública SP Regula, que foi convocada, nesta quinta-feira (28/11), a prestar esclarecimentos.

Segundo nota do TCMSP, empresas responsáveis pela administração dos serviços funerários de São Paulo, privatizados desde março de 2023, realizam diversas obras nos locais onde os caixões ainda eram sepultados em contato com o solo. Depois de auditoria, foi constatado que, em meio às obras, dez cemitérios “apresentaram significativa quantidade de ossos humanos não identificados e restos de material fúnebre mesclados à terra em escavação”.

A partir de janeiro deste ano, gavetas de laje passaram a ser exigidas para sepultamentos, o que resultou na construção de nichos no solo e andares na superfície. As mudanças geraram escavações, porém, de acordo com o órgão, não foram feitas as “prévias e necessárias exumações” — ou seja, caixões e ossadas não foram retirados do solo antes de ele ser revirado.

“A gravidade da situação fez o TCMSP convocar reunião com a SP Regula, agência pública responsável pela fiscalização da execução dos serviços prestados pelas concessionárias”, explica a nota. “Os cemitérios Vila Formosa (Consolare), Campo Grande (Grupo Maya) e Dom Bosco (Cortel) apresentaram encostas de terreno que sofreram a ação de retroescavadeiras, revelando partes de esqueletos humanos. No Vila Formosa, um crânio foi visto solto no solo. Já no cemitério São Pedro (Velar), os auditores do TCMSP encontraram resíduos de exumação em contêineres comuns (abertos), misturados com restos de materiais de construção.”