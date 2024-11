Servidor do MP de SP está envolvido em vazamento de processos para o PCC

Segundo nota publicada nesta quinta pelo MP-SP, criminosos, inclusive do PCC, tiveram acesso a senhas para acessar conteúdos sigilosos de processos judiciais. Não se sabe ainda em que circunstâncias e de que forma ocorreu a violação e o vazamento desses dados, mas está sendo cumprido mandado de prisão temporária contra um servidor do órgão público.

Segundo o g1, teriam sido identificados, em plataforma de acesso a dados processuais do sistema do Tribunal da Justiça de São Paulo (TJSP), mais de cem acessos a partir de uma mesma senha, que seria do funcionário suspeito. O portal diz que informações foram vendidas para um advogado e então repassadas para o crime organizado, e que promotores tentam descobrir quais processos foram vazados.

Além do servidor, é alvo de mandado de prisão temporária uma outra pessoa, cuja identidade não foi revelada. Também são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades do estado de São Paulo.

Na nota, o Ministério Público de São Paulo informa que "o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou na manhã desta quinta-feira (28/11), com apoio da Polícia Militar, operação que investiga esquema de obstrução da Justiça, violação de sigilo e corrupção".