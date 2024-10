Nunes derrota a esquerda e é reeleito para prefeitura de São Paulo

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), sorri ao votar no segundo turno das eleições municipais em São Paulo, Brasil, em 27 de outubro de 2024 - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

Com 91% das urnas apuradas, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) está matematicamente reeleito em São Paulo. Em disputa contra o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), Nunes já atingiu 59,56% dos votos, contra 40,44% o candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A vitória de Ricardo Nunes mostra a força da máquina pública, em uma eleição marcada por reeleições. No primeiro turno, 81% dos prefeitos que tentaram um novo mandato saíram vencedores do pleito.



É a segunda eleição que Boulos bate na trave — em 2020, perdeu no segundo turno das eleições para à prefeitura de São Paulo, quando Bruno Covas (PSDB) saiu vencedor. Na ocasião, Boulos teve 2,1 milhões de votos — 40,62% do total.



Nunes chegou na disputa pela reeleição com uma grande coligação. Além do MDB, estavam juntos o PP, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil. O grande grupo de partidos lhe rendeu o maior tempo de propaganda no rádio e TV — apontado pela campanha de Nunes como um dos responsáveis pelo crescimento do candidato a partir de setembro.



Quem sai ganhando com a vitória de Nunes



O principal padrinho político de Nunes na eleição foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que o apoiou mesmo nos momentos de baixa na campanha, como quando Pablo Marçal (PRTB) disparou nas pesquisas eleitorais.



O vice-prefeito eleito na chapa do emedebista é Mello Araújo (PL), um coronel aposentado da Polícia Militar, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mesmo tendo escolhido o número dois na chapa, Bolsonaro não foi uma presença marcante na campanha, e chegou a endossar o nome de Pablo Marçal.



“Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível”, disse o ex-presidente em agosto.



No segundo turno, Bolsonaro prometeu entrar na campanha de Nunes, mas acabou não encontrando espaço. Membros da campanha de Nunes informaram à coluna da Malu Gaspar, do O Globo, que o prefeito não precisava mais do apoio de Bolsonaro, e que a presença do ex-presidente poderia até mesmo atrapalhar no segundo turno — vale lembrar que Bolsonaro perdeu para Lula em São Paulo, nas eleições de 2022.

Quem é Ricardo Nunes

Atualmente com 56 anos de idade, Ricardo Nunes é filiado ao MDB desde os 18. Ele venceu a primeira eleição em 2012, quando se elegeu vereador de São Paulo, e conseguiu uma reeleição em 2016. Um dos principais destaques da atuação dele na Câmara Municipal foi com a luta contra a inclusão de temas de sexualidade e gênero no Plano de Educação de São Paulo.



Em 2020, Ricardo Nunes foi eleito vice-prefeito de São Paulo, na chapa encabeçada por Bruno Covas (PSDB). No entanto, o tucano morreu em decorrência de um câncer no aparelho digestivo, em maio de 2021, e Nunes assumiu o comando da prefeitura da maior cidade do país.