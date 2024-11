Prêmio Sebrae de Jornalismo anuncia vencedores da etapa nacional

O Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo foi entregue pelo presidente do Sebrae, Décio Lima, a Daniel Nardim, do Amazônia Vox - (crédito: Mariana Niederauer/CB/D.A Press)

O Prêmio Sebrae de Jornalismo divulgou os cinco vencedores da etapa nacional da competição em evento realizado nesta quinta-feira (28/11). O Correio foi finalista na categoria texto com a série Recomeçar: vida de refugiadas e migrantes, da repórter Mayara Souto.

A premiação teve apresentação de Basilia Rodrigues e contou com show de Carlinhos Brown. Estiveram presentes a Gestora Nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo, Renata Mariz, a diretora Superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, e o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Lima destacou na importância do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que está entre as 10 empresas e instituições de maior credibilidade entre o povo brasileiro. "Esses 95% de microempreendedores e MEIs, que representam 30% da economia, são os pequenos na economia, mas grandes na vida. Enfrentam um mercado feito para acumular riquezas, mas sobrevivem", afirmou.

"Esse é um prêmio que quer contribuir para valorizar o que vocês representam", disse o presidente aos jornalistas. Ele ainda ressaltou importância do jornalismo para uma sociedade justa, fraterna e igualitária, permitindo manter a grande conquista do país: a democracia. 'Não fosse a democracia, nossas bocas estariam caladas', disse o presidente, sob aplausos.

Vencedores

O vencedor da categoria Áudio foi Maurício Max, da BandNews difusora AM, com a reportagem especial Amazônia na Moda: a voz da resistência e visibilidade.

O prêmio da categoria Foto foi entregue por Jamal Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra). Quem levou foi Marina Silva, do jornal Correio da Bahia, pelas fotografias da reportagem Na rua, na régua, na henna: beco na Avenida Sete é salão de beleza a céu aberto.

Na categoria Texto, o vencedor foi Daniel Nardin, do portal Amazônia Vox, com a reportagem Muito além do açaí: Como o chocolate produzido localmente está sendo uma alternativa à monocultura. Quem entregou o prêmio foi Juliana César Nunes, gerente de jornalismo digital da EBC.

Eduardo Oliveiro, da TV Bahia, foi vencedor da categoria Vídeo com a reportagem A Força dos pequenos exportadores.

A vencedora da categoria Jornalismo Universitário foi Milânia Ribeiro dos Santos, da Universidade Federal de Sergipe, com Castanha, torra e tradição.

A jornalista homenageada da noite foi Kelly Mattos, da Rádio Gaúcha, pelo trabalho na cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul.

