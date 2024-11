Expectativa de vida no Brasil chega aos 76,4 anos e supera patamar pré-pandemia

A expectativa de vida no Brasil aumentou em 11,3 meses no ano passado em relação a 2022 - (crédito: Reprodução/Freepik)

A expectativa de vida no Brasil aumentou em 11,3 meses no ano passado em relação a 2022, atingindo 76,4 anos e superando o patamar pré-pandemia (em 2019, o país marcou 76,2 anos). Os dados são da pesquisa Tábua de Mortalidade, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (29/11).

Leia também: Brasilienses revelam segredos para chegar à longevidade com felicidade



Segundo o levantamento, a expectativa de vida dos homens é de 73,1 anos e a das mulheres de 79,7 anos. Além disso, a pesquisa também mostra que a taxa de mortalidade infantil em crianças menores de 1 ano foi de 12,5 óbitos para cada mil nascimentos, sendo 13,5 para homens e 11,4 para mulheres. De 1940 a 2023, taxa de mortalidade infantil cai 91,5%.

Já a mortalidade das crianças menores de 5 anos, ou mortalidade na infância, ficou estável nos últimos 2 anos da série. Em 2022 e 2023, de cada mil nascidos vivos, 14,7 não completavam os 5 anos de idade. Em 1940, essa taxa era de 212,1, tendo-se reduzido em 93,1%.

“A elevação do número de mortes no Brasil e no mundo com a pandemia de coronavírus, reduziu a esperança de vida ao nascer em 2020 e 2021, chegando ao patamar de 72,8 anos nesse último ano (sendo 69,3 anos para homens e 76,4 anos para as mulheres). A recuperação desse indicador a partir de 2022 reflete a redução do excesso de mortes causado pela pandemia, para ambos os sexos”, observa Izabel Marri, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda segundo a pesquisa do IBGE, no grupo de 20 a 24 anos, um homem de 20 anos tinha 4,1 vezes mais chance de não completar os 25 anos do que uma mulher do mesmo grupo de idade. "Este fenômeno pode ser explicado pela maior incidência dos óbitos por causas externas ou não naturais, que atingem com maior intensidade a população masculina", cita o Instituto.