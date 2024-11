Foguete leva carta de estudantes brasileiros ao espaço

Alunos refletiram e escreveram sobre o que desejam para as próximas gerações - (crédito: Divulgação/Sargento Mônica / CECOMSAER / AEB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) lança, nesta sexta-feira (29/11), um foguete que levará ao espaço mil cartas escritas por estudantes da rede pública dos municípios de Natal, Parnamirim, São José de Mipibú e João Câmara, no Rio Grande do Norte. Eles refletiram e escreveram sobre o que desejam para as próximas gerações.

As mensagens, que têm como tema central o futuro, voltarão à Terra depois de cruzar a atmosfera e ficarão depositadas no Oceano Atlântico, "eternizando os sonhos, os ideais e as aspirações desses jovens".

Leia também: Estudantes querem mandar farelo de pequi e pólen para astronautas da Nasa



O estudante Lucas Felipe Cícero, 17 anos, destacou que a experiência será marcante. “Estamos levando as nossas palavras ao espaço para que voltem a uma nova geração. Espero que, no futuro, o ser humano consiga encontrar paz. Acredito que, em 50 anos, vamos conseguir achar um meio de sobreviver e nos renovar”, diz.

Leia também: Satélite de madeira é enviado para o espaço pela primeira vez

Com oito metros de comprimento e quase uma tonelada de combustível sólido, o VS30 V15 é um foguete de sondagem monoestágio, não-guiado e lançado por meio de trilho. Projetado pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), o engenho espacial pode alcançar altitude máxima de pouco mais de 150 quilômetros, com uma velocidade máxima de seis mil km/h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A inicativa das cartas dos alunos faz parte da operação Potiguar, que busca maior autonomia do Brasil no lançamento de veículos suborbitais. A segunda fase, prevista para o segundo semestre de 2025, outro foguete de mesmo modelo será lançado.