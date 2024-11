Fábrica de montadora chinesa na Bahia é investigada por maus-tratos

A empresa chinesa BYD está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de maus-tratos contra os funcionários da fábrica localizada em Camaçari, na Bahia. A empresa se pronunciou em nota oficial repudiando o caso, e informou que se tratam de trabalhadores de empresas terceirizadas. Ainda segundo a fabricante, os profissionais apontados como responsáveis pelos abusos foram afastados.

O inquérito foi aberto em 20 de setembro, após uma denúncia anônima. Desde então, o MPT está investigando para apresentar uma proposta de ajuste de conduta ou uma ação judicial.

Uma inspeção foi feita em 11 de novembro, na área onde a empresa está construindo sua linha de montagem. O órgão também pretende analisar os documentos solicitados à montadora e a outras três empresas contratadas por ela para realizar a obra.

Segundo o procurador responsável pelo inquérito, Bernardo Guimarães, uma nova inspeção poderá ser realizada. "As informações que colhemos até o momento apontam para a necessidade de correção de procedimentos relativos ao meio ambiente de trabalho, para garantir a saúde e a segurança dos empregados", explicou. No entanto, Bernardo ressalta que surgiram relatos de violência física, que serão apurados.

Posicionamento da BYD

A BYD recebeu com repúdio as imagens relacionadas ao tratamento dado por profissionais de empresas terceirizadas aos trabalhadores na construção da fábrica de Camaçari (BA). A BYD determinou que os agressores sejam afastados e proibidos de ingressar na unidade, exigindo das empresas providências urgentes para garantir que tal atitude jamais se repita. A BYD reforça seu acolhimento aos envolvidos, que já receberam todo o suporte necessário e seguem trabalhando na fábrica.

O Ministério Público do Trabalho apontou a necessidade de ajustes pontuais na operação. Identificamos as inconformidades em relação aos trabalhadores em Camaçari e exigimos que as prestadoras de serviços responsáveis pelas obras ajam imediatamente. A empresa permanece comprometida em colaborar com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e está à disposição para fornecer todos os esclarecimentos necessários.

A BYD está implantando um reforço em sua fiscalização da obra para assegurar o cumprimento da legislação e o respeito a todos os profissionais que nela atuam. A companhia opera há 10 anos no Brasil, sempre seguindo rigorosamente as leis locais e mantendo o compromisso com a ética, respeito e a dignidade humana.

Com um investimento de R$ 5,5 bilhões, a fábrica de Camaçari representa um marco estratégico e tem potencial para gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.