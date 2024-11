Grávida de 8 meses morre em acidente de trânsito em Santa Catarina

Uma mulher de 23 anos morreu em um acidente nesta sexta-feira (29/11), a BR-470, em Blumenau, em Santa Catarina. A colisão envolveu uma moto, que era pilotada pela jovem, um carro e um caminhão-baú.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM-SC), a mulher estava grávida e o bebê também morreu. A mulher estava no oitavo mês de gestação, conforme relatado à corporação.

Ainda de acordo com informações da corporação, todos envolvidos no acidente foram atendidos no local. O

condutor do caminhão, 27 anos, e a condutora do carro, 36 anos, não apresentaram ferimentos. Já o passageiro do caminhão, 26 anos, apresentava ferimentos nas pernas, mas não precisou ser encaminhada a um hospital.

O CBM-SC também informou que a Polícia Científica esteve no local para realizar os trâmites legais, incluindo o recolhimento do corpo da vítima fatal, e que Polícia Rodoviária Federal assumiu o caso após a conclusão do atendimento pelos bombeiros.