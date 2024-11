Vídeo: FAB lança ao espaço foguete com tecnologia 100% nacional

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou ao espaço, nesta sexta-feira (29/11), um foguete de sondagem suborbital com tecnologia 100% nacional.

Segundo a FAB, a missão tem o objetivo de treinar a organização da equipe e verificar equipamentos e processos envolvidos na atividade.

O foguete, de 8 metros não tem tripulantes e levou ao espaço mil cartas de estudantes da rede pública que escreveram sobre o que desejam para as próximas gerações.

O lançamento do foguete realizado pela FAB nesta sexta-feira, faz parte do treinamento dos militares do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI). Uma segunda fase da operação Potiguar está prevista para o segundo semestre de 2025.

A ideia é que na próxima etapa, um segundo foguete seja utilizado para qualificar o sistema de recuperação da parte superior do veículo, conhecida como plataforma suborbital de microgravidade. "Essa parte é composta por um compartimento para experimentos e diversos sistemas eletrônicos que interagem com a carga útil”, explica a FAB.

A Força Aérea Brasileira acredita que, após o fim da operação Potiguar, o Brasil deve conquistar maior autonomia em eventos de lançamento de veículos suborbitais e poderá fazer experimentos e coletar de dados.