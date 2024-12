Inmet: RS e SC têm alerta vermelho para tempestades neste domingo (1º)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para o Rio Grande do Sul e o extremo sul de Santa Catarina neste domingo (1º/12) com a previsão de chuvas intensas até o fim do dia. De acordo com o órgão, o alerta começou a valer a partir das 14h e vai até às 7h desta segunda-feira.

A primeira região que recebeu o alerta foi a porção sul catarinense, além da parte norte do Rio Grande do Sul, que começou a ter o alerta desde o início da tarde e deve permanecer até o fim do dia. Já as cidades gaúchas localizadas na parte sul do estado têm alerta vermelho previsto para às 18h, que deve durar até o início da manhã do dia seguinte.

Desde às 8h da manhã, o Inmet já havia declarado alerta laranja para a mesma região. Nesta classificação, as chuvas podem variar entre 30 mm/h e 60 mm/h ou de 50 mm/h a 100 mm/h, com ventos que variam de 60 km/h a 100 km/h. Já no alerta vermelho, as chuvas podem passar de 100 mm/h, com ventos intensos e superiores a 100 km/h.

Alerta laranja para o Centro-Oeste

Mais cedo, o Inmet havia emitido alerta laranja para sete estados do Brasil, sendo três deles na região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Além destes, Minas Gerais, Tocantins, Espírito Santo e Rio de Janeiro também estavam na lista. No caso do RJ, as chuvas mais fortes ocorrem apenas em uma porção do noroeste fluminense.

No caso do Distrito Federal, o órgão indicou que as chuvas não passam dos 50 mm/dia, sendo consideradas de menor risco para a população. Outros estados também devem ter chuvas de menor volume: Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Rondônia e Tocantins.