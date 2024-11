Lula abre crédito extra de R$ 118 milhões para ações no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu R$ 118,2 milhões em crédito extraordinário para medidas de apoio à reconstrução no Rio Grande do Sul, atingido por enchentes no início do ano.

A decisão, por medida provisória (MP), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (25/11).

A maior parte desse valor, R$ 107 milhões, será direcionada para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para financiar estudos de contenção de encostas e prevenção de enchentes.

Outros R$ 7,4 milhões serão enviados para o Ministério do Planejamento e Orçamento, e também incluem a realização de estudos estatísticos e geocientíficos no estado. Já R$ 3,7 milhões irão para a Defensoria-Pública da União (DPU).



