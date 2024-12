Van da banda CPM22 é roubada no Rio de Janeiro

A banda CPM22 faria o show 'Rock na Ilha' no Rio Janeiro, mas a van do grupo foi roubada - (crédito: CPM22/Divulgação)

A van da banda CPM22 foi vítima de um assalto na noite deste sábado (30/11) no Rio de Janeiro. A van do grupo foi roubada enquanto passava pela Linha Amarela.

A banda faria um show no evento "Rock na Ilha", na Tijuca, mas em função do caso, teve que cancelar a apresentação. Segundo o G1 RJ, dois integrantes da banda estavam no veículo na hora do assalto, mas conseguiram deixar o veículo antes que os ladrões levassem o carro.

Nas redes sociais, a banda informou o assalto e disse que todos estão bem. "Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente, assaltaram a van que nos levava para o show 'Rock Na Ilha' hoje, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar. Mas fiquem tranquilos, estamos todos bem".

O Correio buscou informações sobre a investigação do caso junto à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mas ainda não teve retorno.