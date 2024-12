Aviões se chocam no aeroporto de Congonhas; veja vídeo

Dois aviões da Latam se chocaram enquanto realizavam taxiamento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta terça-feira (3/12). Segundo a companhia aérea, o incidente não colocou em risco nenhum dos passageiros e os tripulantes das aeronaves.

Os passageiros foram desembarcados normalmente e em segurança. As aeronaves foram encaminhadas para inspeções de manutenção. A Latam assegurou que todos os clientes serão reacomodados em outros voos da companhia.

A Latam colabora com as investigações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento.

A empresa também lamentou os transtornos e ressaltou que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.

O Correio tenta contato com o aeroporto de Congonhas para saber se o incidente impactou outras aernovaes, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.