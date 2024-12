Vídeo: sargento da PM atira contra crianças no litoral paulista

O sargento aposentado da Polícia Militar Claudio de Fontes Alves atirou contra crianças na noite de sábado (30/11), em Itanhaém, no litoral paulista - (crédito: Reprodução)

O sargento aposentado da Polícia Militar Claudio de Fontes Alves atirou contra crianças na noite de sábado (30/11), em Itanhaém, no litoral paulista, após ser alertado por elas que a seta do carro ainda estava ligada. Um homem de 61 anos, que não teve sua identidade revelada, foi quem se dirigiu à unidade policial para informar o ocorrido.



Leia também: SSP afasta 13 policiais após homem ser jogado de ponte em SP

“Um homem, de 61 anos, compareceu à unidade policial informando que um indivíduo desceu de um veículo e realizou um disparo com uma arma de fogo, na noite deste sábado (30), no bairro Savoy. Ninguém ficou ferido”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em nota.

Leia também: Tarcísio diz que é absurdo policial jogar homem da ponte e cobra investigação

A pasta afirmou, ainda, que o militar se apresentou, na segunda-feira (2/12), no 3° Distrito Policial de Itanhaém, “onde foi ouvido e apresentou sua arma, sendo apreendida para perícia”. A secretaria informou que outros detalhes serão preservados para “garantir autonomia ao trabalho policial”.

Assista ao vídeo completo:

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro