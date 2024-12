PMs agridem idosa de 63 anos e família em São Paulo; veja

Uma idosa de 63 anos, identificada como Lenilda Messias, seu filho, Juarez Higino, e mais dois integrantes da família foram agredidos por policiais militares dentro da garagem de casa. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (4/12), no Jardim Regina Alice, em Barueri, São Paulo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram diversos policiais dentro da casa. Um deles empurra e chuta Lenilda, que aparece na sequência com parte do rosto coberto de sangue. Outras pessoas aparecem na tentativa de acalmar a situação.

Veja o vídeo:

À CNN, Juarez relatou que o filho dele estava na frente de casa com a moto, quando os policiais apareceram para fazer uma abordagem alegando que o veículo estava com licenciamento atrasado e que seria apreendido.

Vendo a situação, ele decidiu conversar com os PMs e pedir para tirar os pertences da moto antes de ser apreendida. Nesse momento, os policiais se exaltaram. Outras pessoas entraram na casa e ajudaram a fechar o portão, mas os militares derrubaram. "Bateram em mim, no meu filho, na minha mãe e na minha irmã", disse Juarez.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP/SP) informou que o caso será investigado. "A Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e assegura que qualquer ocorrência envolvendo excessos será investigada e os agentes devidamente punidos. A Polícia Civil analisa as imagens da ocorrência e investiga todas as circunstâncias dos fatos. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar para apuração e as devidas medidas cabíveis."

Relembre casos recentes envolvendo policiais

Um homem foi jogado de uma ponte pelo soldado identificado como Luan Felipe Alves Pereira. Nesta quinta-feira (5/12), ele foi preso após o Tribunal de Justiça Militar aceitar o pedido da Corregedoria da Polícia Militar. O caso também ocorreu em São Paulo.

A vítima, identificada apenas como Marcelo, foi arremessada em um córrego e precisou ser resgatada por moradores da região. Ele passa bem e não tem passagens pela polícia.

No domingo (1º/12), na região metropolitana do Recife, o policial militar Venilson Cândido da Silva, de 50 anos, foi acusado de matar o motociclista do aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos. De acordo com as investigações preliminares da Polícia Civil de Pernambuco (PMPE), a confusão teria começado após o PM se recusar a pagar uma corrida de R$ 7.

Nesta segunda (2), circularam nas redes sociais imagens de um policial atirando em um jovem que acabara de furtar quatro pacotes de sabão em um mercado. Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, foi executado com 11 tiros pelas costas pelo PM Vinicius de Lima Britto, no Jardim Prudência, na Zona Sul paulistana. O crime foi em 3 de novembro.