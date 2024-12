Esquema de revenda de carros de luxo roubados é descoberto pela polícia

Empresários de GO compraram carros de luxo roubados por R$15 mil - (crédito: PCGO)

Cerca de 160 policiais participam de mega operação deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotore (DERFRVA), nesta quinta-feira (5/12) cumpriu 14 mandados de prisão temporária e 54 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura a venda de carros de luxo roubados e furtados.

Os 68 mandados judiciais foram cumpridos em Goiânia, Trindade, São Paulo, Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Conforme apontou a investigação, empresários goianos compravam veículos de luxo furtados ou roubados no sudeste por baixos valores e revendiam em lojas de Goiás. Em um dos casos, a polícia identificou que um veículo que custa R$250 mil foi comprado pelos empresários por R$15 mil reais.

A operação conta com o apoio da Polícias Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro e também do Laboratório de Identificação Veicular, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás.