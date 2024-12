Lewandowski avalia que abusos policiais são "casos isolados"

Lewandowski reitera ainda durante o discurso que confia nas corporações, mas que o governo não pode compactuar com casos de violência - (crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que vê com grande preocupação episódios de violência policial e que quer "crer que os abusos são casos isolados”. O comentário do ministro ocorreu durante a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social em Brasília, Lewandowski afirmou ainda que estuda editar um ato normativo que prevê um uso mais progressivo da força policial.



“Se nós queremos ser um país democrático, um país civilizado, as forças de segurança precisam observar rigorosamente os direitos e as garantias de todos os cidadão e cidadãs brasileiras.(...) Queremos evitar o 'atirar primeiro e perguntar depois'. Eu quero crer que os abusos sejam isolados. São casos gravíssimos de abuso de desrespeito total pelos direitos e garantias fundamentais das pessoas, o que é inadmissível.”

A fala do ministro ocorre depois de que um policial em São Paulo jogou um homem de uma ponte na madrugada do último dia 2 e foi flagrado por câmeras de testemunhas. Lewandowski reitera ainda durante o discurso que confia nas corporações, mas que o governo não pode compactuar com casos de violência.

“É claro que temos grande confiança nas corporações policiais, sejam elas militares ou civis, mas nós não podemos compactuar com esses casos e que esperamos e temos certeza que são casos isolados de violência contra os civis, contra pessoas que são, muitas vezes, meros suspeitos, que são encontrados nas ruas e cidades desse país, vítimas de uma violência absolutamente injustificada”, completa o ministro.

*Estagiária sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza