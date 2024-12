Três influenciadoras de Luziânia (GO) são investigadas pela Polícia Civil de Goiás

Conforme relatado pela corporação, as influenciadoras motivavam seus seguidores com representações de jogos que prometiam ganhos extraordinários, especialmente no jogo do tigrinho. Entretanto, a plataforma promovida por elas eram falsas - (crédito: Reprodução/PCGO)

Três influenciadoras digitais de Luziânia (GO) são alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO), deflagrada nesta sexta-feira (6/12). Segundo a corporação, foram realizados mandados de busca e apreensão em Cristalina (GO) e São José dos Campos (SP), além de Luziânia (GO). As ações foram autorizadas pela Vara de Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais de Goiânia (GO).

As investigações do Grupo Especial de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Gepatri) apontam que as mulheres teriam participação ativa em atividades criminosas, como estelionato e exploração de jogos de azar, além de provável lavagem de dinheiro, visto que ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, incluindo viagens à Europa, aquisição de veículos de até R$ 500 mil e visitas a lojas de alto padrão.

Conforme relatado pela corporação, as influenciadoras motivavam seus seguidores com representações de jogos que prometiam ganhos extraordinários, especialmente no jogo do tigrinho. Entretanto, a plataforma promovida por elas eram falsas e os supostos lucros eram encenados para persuadir as pessoas a se envolverem com jogos de azar. As influenciadoras recebiam uma comissão por cada novo cadastro gerado.

A investigação policial também revelou que essas influenciadoras estavam inscritas em programas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial.