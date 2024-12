Mulher que negou trocar de lugar com criança em avião fala pela primeira vez

Jennifer Castro, a mulher exposta por uma passageira ao se recusar a trocar de assento no avião com uma criança, falou nesta sexta-feira (6/12) pela primeira vez. A mulher, anônima até o começo dessa semana, ganhou mais de 1 milhão de seguidores depois que o caso veio à tona.

Durante entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, ela explicou o que aconteceu antes da gravação do vídeo e agradeceu o apoio que tem recebido nas redes sociais. "Tá sendo muito novo porque eu era uma pessoa desconhecida. Do nada chegou esse monte de seguidor, ainda bem que as pessoas estão me apoiando."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A polêmica foi criada por uma mãe que pediu para que Jennifer trocasse de lugar com o filho dela que queria sentar na janela. O assento, marcado na compra da passagem, pertencia a Jennifer, que se recusou a trocar de lugar com a criança. A mãe da criança acusou a passageira de não ter empatia com a criança e gravou um vídeo expondo a mulher. O caso dividiu opiniões na internet.

Leia também: Mattel é processada por colocar link de site pornô em embalagem de boneca

Jennifer explicou que assim que entrou no avião, encontrou a criança no lugar dela. Ao sinalizar para a mãe que aquele lugar era marcado, a criança saiu, mas quis voltar depois. Segundo ela, a criança estava viajando com uma família grande, que tinha vários assentos ao lado e atrás dela, alguns deles, inclusive com acesso à janela. "A birra dele era que ele queria sentar ao lado da avó, no meu lugar. Não servia outra janela, tinha que ser a minha", explicou.

Ela afirmou ainda que os 50 minutos de voo, entre Belo Horizonte e Minas Gerais foram de medo, pois ela não recebeu apoio da tripulação do voo e pensou que os passageiros fossem se levantar contra ela. Durante a entrevista, Jennifer também desabafou e disse que a mãe da criança proferiu falas preconceituosas e pejorativas contra ela.

"Ela insistiu perguntando porque eu não queria trocar e eu disse porque não. Porque é meu aniversário. Aí ela perguntou de novo, eu coloquei o fone de ouvido e falei nada não. Aí ela perguntou se eu tinha alguma deficiência, me chamou de imbecil. Aí quando acabou o voo e eu me levantei para pegar minha mala ela disse: agora você levanta, né, sua imbecil!?"

Segundo Jennifer, medidas legais serão tomadas contra a mãe da criança.