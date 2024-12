Homem arremessado da ponte por PM em SP presta depoimento

Em depoimento, o soldado Luan Felipe disse que pretendia jogar o homem no chão, mas as imagens mostram o momento em que ele ergue o entregador e o joga da ponte - (crédito: Reprodução de vídeo/Redes sociais)

O jovem de 25 anos que foi arremessado de uma ponte por um policial militar na noite do último domingo (1º/12) prestou depoimento nesta quinta-feira (6) em uma delegacia de São Paulo. A vítima, identificada como Marcelo, caiu de uma altura de três metros e precisou ser socorrida por pessoas que moram na região. Também hoje, o soldado envolvido na violência, Luan Felipe Alves Pereira, teve a prisão decretada pela Justiça Militar e foi encaminhado ao presídio militar.

Marcelo, que trabalha como entregador, foi ouvido na delegacia por volta das 14h, onde ficou por duas horas e meia. O rapaz também foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer corpo de delito e deve prestar depoimento na Corregedoria da PM.

Em depoimento, o soldado Luan Felipe disse que pretendia jogar o homem no chão, mas as imagens mostram o momento em que ele ergue o entregador e o joga da ponte. A defesa do policial pediu a revogação da prisão preventiva, mas a solicitação foi negada.

