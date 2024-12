Caso de homem jogado de ponte por PM é repugnante, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), classificou como repugnante o caso do homem que foi jogado de uma ponte em São Paulo por um policial militar. A agressão se deu na segunda-feira (2/12) e foi gravada em vídeo. Com a repercussão, a Secretaria de Segurança Pública afastou 13 PMs.

“O valor das polícias no Brasil, que é real e reconhecido pela sociedade, não está nos graves casos registrados recentemente pela imprensa, que são exceções absolutamente repugnantes”, disse Pacheco, em nota enviada à imprensa.



“O respeito a todo cidadão é uma obrigação constitucional, que preserva a dignidade do ser humano, um dos principais fundamentos da República Brasileira”, concluiu o presidente do Senado.

A nota foi enviada pouco depois de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (SP), ser homenageado no Plenário da Câmara dos Deputados com a Outorga da Medalha do Mérito Legislativo, um reconhecimento do Legislativo a quem — na visão dos deputados — prestou serviços relevantes e de interesse público ao país.

Na terça-feira (3), o governador se pronunciou sobre o caso. Disse que a PM de São Paulo é uma instituição que preza pelo profissionalismo. “Policial está na rua para enfrentar o crime e para fazer com que as pessoas se sintam seguras. Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

Leia também: Tarcísio diz que não vai demitir secretário da Segurança Pública

Derrite fica



Na chegada à Casa Baixa nesta quarta, o governador elogiou o trabalho do secretário de segurança Guilherme Derrite e garantiu que não o demitirá.



“Não vou, olhe os números. Você vai ver que está [fazendo um bom trabalho]”, disse, ao ser questionado sobre a permanência de Derrite. O secretário já integrou a Rota, um grupo de elite da PM, e foi retirado do efetivo por ter “matado demais”.



Em maio de 2021, quando era deputado federal por São Paulo, Derrite deu uma entrevista a um canal do YouTube em que comentou o caso. “A real? [Eu saí] porque eu matei muito ladrão”, disse, à época.

Entenda o caso

A gravação do homem sendo jogado da ponte veio à tona na segunda-feira (2). O homem foi parado pelos agentes em Cidade Ademar, na Zona Sul paulista, depois de 2 km de perseguição, depois de fugir de uma abordagem em Diadema, na Grande São Paulo.



O vídeo mostra um agente jogando um motociclista de uma ponte na Zona Sul de SP. O homem caiu de uma altura de três metros e foi socorrido no local e levado para um hospital. Recebeu alta em seguida.