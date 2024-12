Mulher é feita de refém em parada de ônibus na Avenida Paulista, em SP

Uma mulher foi feita de refém na tarde desta segunda-feira (9/12) em uma parada de ônibus na Avenida Paulista, centro de São Paulo. A vítima foi imobilizada por outra mulher, que portava uma faca. Em tom de ameaça, o objeto cortante ficou próximo ao pescoço da vítima.

Segundo informações do portal g1, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h13 e direcionou agentes para negociar a rendição com a mulher. Houve impactos no trânsito, pois foram interditadas todas as faixas da avenida Paulista, no sentido Consolação.

Ainda conforme a publicação, o tempo de negociação foi de cerca de 40 minutos. Os policiais usaram uma arma de choque para imobilizar a sequestradora e libertaram a mulher. A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O Correio entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar para apurar mais informações sobre o caso. Até a publicação desta matéria, não houve respostas.