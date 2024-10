Homem é preso em Ceilândia após ameaçar pedestres com faca; veja vídeo

No local, os policiais encontraram o homem intimidando pedestres com uma faca em mãos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desta quinta-feira (10/10) por ameaçar pessoas com uma faca na QNM 1, em Ceilândia.

De acordo com a corporação, uma equipe do 8º Batalhão realizava patrulhamento na região quando percebeu um aglomerado de pessoas. No local, os policiais encontraram o homem intimidando pedestres com uma faca em mãos.

Um vídeo gravado por um pedestre e divulgado pelo perfil Ceilândia Extraordinária mostra o momento em que o homem é abordado pelos policiais. Veja:

Segundo a PMDF, ele estava alterado, mas não resistiu à abordagem, rendendo-se imediatamente. O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).