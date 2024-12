Jovem é assassinado ao ser convidado para uma pescaria

Corpo foi encontrado no meio do mato, semi carbonizado - (crédito: PCMG)

Quatro homens, com idades entre 19 e 21 anos, suspeitos de envolvimento em homicídio e ocultação de cadáver ocorridos em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais, foram presos pela Polícia Civil, na sexta-feira (6). Eles teriam participado do assassinato de um jovem, de 18 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo as investigações, a vítima teria sido atraída até um ponto ermo, na região do Rio Ribeirão, sob o pretexto de participar de uma pescaria. No local, ele encontrou-se com os suspeitos que o agrediram com múltiplos golpes de marreta.

O primeiro golpe teria sido dado pelo suspeito de 20 anos. Este teria confessado. Em seguida, os demais membros do grupo também atacaram o jovem. O crime foi caracterizado por extrema violência e crueldade empregadas.

Depois do homicídio, os suspeitos ainda tentaram ocultar o cadáver, transportando-o em um veículo até a região conhecida como Boca da Onça Ribeirão, onde o corpo foi coberto com uma lona e parcialmente queimado.

A motivação para o crime seria a combinação de uma dívida de R$ 400, relacionada à compra de maconha, e ciúmes, já que a vítima teria flertado com a namorada de um dos suspeitos.

As investigações começaram com o registro de desaparecimento do jovem, em 4 de dezembro. Durante apurações, os policiais coletaram evidências, incluindo vestígios de sangue no veículo utilizado pelos suspeitos e imagens de câmeras de segurança, que levaram à localização do corpo da vítima.

A Polícia Civil representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, deferida pela Justiça.