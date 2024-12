Além do aço, Gerdau lança livro com princípios que guiaram a vida pessoal

Aos 88 anos, Jorge Gerdau Johannpeter, um dos empresários mais influentes do Brasil, compartilha, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (10/12), detalhes sobre o novo livro A busca: os aprendizados de uma jornada de inquietações e realizações, as lições que marcaram a vida e carreira no trabalho com o aço. Conhecido pela liderança no setor industrial e pelo papel ativo em causas sociais, Gerdau usa a obra para transmitir aos leitores a filosofia que guiou o próprio sucesso.

Às jornalistas Denise Rothenburg e Rosana Hessel, o empresário fez um relato não apenas sobre a trajetória empresarial, mas também sobre os princípios que considera importantes para qualquer jornada de realização, seja pessoal ou profissional. A ideia de escrever um livro já era algo em sua mente há bastante tempo, com estímulos de familiares e amigos. Porém, o que realmente o motivou foi a vontade de deixar um legado com uma visão sobre temas que envolvem tanto a vida empresarial quanto a contribuição para a sociedade.

Leia também: Congresso cria Frente Parlamentar contra o Custo Brasil e de olho em reformas

“Na minha vida, tive muitas oportunidades de trabalhar em frentes comunitárias e sociais. Fiquei com coragem de escrever uma visão mais ampla”, conta.

O título do livro, "A busca", reflete essa procura constante por um propósito maior, que Gerdau acredita ser um elemento central da própria história. A obra não se limita a ser uma biografia, mas também oferece ao leitor um guia sobre como trilhar uma jornada de valores, superação e aprendizado. O empresário foca em aspectos como a importância da transparência, da cooperação e, sobretudo, da educação, tanto formal quanto social.

Um dos momentos mais tocantes do livro é quando Gerdau destaca 23 palavras, que ele considera fundamentais para a filosofia de vida. A palavra "respeito" ocupa uma posição central no livro e na filosofia do empresário. “A educação familiar e a vida profissional me mostraram a importância do pleno exercício do respeito”, explica. Gerdau relembra o exemplo do pai, que sempre demonstrou respeito por todos, independentemente do cargo ou status. “Respeito ao porteiro é igual ao principal engenheiro”.

Em paralelo, a palavra "amor" também tem um significado especial para o empresário. Segundo Gerdau, quando alguém se dedica a uma causa com amor, é mais provável que essa causa tenha sucesso. “Se você não põe o emocional, a sua capacidade emocional em um projeto, ele não vai ser vencedor”, afirma. Para ele, o amor é o combustível para alcançar os objetivos, seja no campo pessoal ou profissional.

Assista a entrevista na íntegra aqui:

Um dos ensinamentos de Gerdau no programa foi sobre a vaidade, que ele considera um obstáculo ao aprendizado contínuo. “Quem se acha gênio ou superior, perde a capacidade de aprender”, citou a frase do livro, sobre a própria experiência e observações ao longo da carreira. O empresário acredita que a vaidade pode cegar para novas ideias e limita o crescimento pessoal. “Quando a pessoa começa a ter vaidade, ela fica cega e surda. Me dá até pena”, revelou, alertando para o perigo de se sentir superior aos outros e deixar de aprender com os erros e com a experiência alheia.

Ele reforçou que a humildade é um valor para quem deseja continuar crescendo e realizando. “Eu diria que meditar. No fundo, é uma definição comportamental. Não perder a paciência de ouvir. Não querer impor a sua ideia”, afirma Gerdau.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes