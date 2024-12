Consumir conteúdo adulto on-line é considerado traição?

O Brasil está entre os países que mais consomem conteúdo pornográfico no mundo. Dados do Pornhub — um dos maiores sites de conteúdo sexual do planeta — mostram o país na 10ª colocação com maior número de acessos e tempo médio de visita de 9 minutos e 30 segundos.

Leia também: Carlinhos Maia admite traição e espera o mesmo de Lucas Guimarães

Com a popularização de plataformas como o Privacy e o OnlyFans, que cresceu em 39,2% o aumento do número de assinantes, as novas celebridades do mundo +18 se tornaram pessoas “comuns”, sem status de celebridade. Assim, o debate de que se consumir esse tipo de conteúdo é ou não traição se tornou ainda mais popular.

Para algumas pessoas, é sim caso de infidelidade, já que essas fotos e vídeos servem para estímulos sexuais. “No meu relacionamento, eu considero traição, mas aí vai de pessoa pra pessoa”, escreveu um perfil em uma discussão no Reddit.

Para outros, existem alguns critérios para ser ou não uma traição. “Abrir o Pornhub pra ver algum vídeo aleatório só ali na hora? De boa, sem problemas. Seguir atriz específica, pagar Privacy/ Onlyfans/ qualquer tipo de conteúdo do tipo, mandar mensagem, grupinho de Telegram etc? Inadmissível e vai ser término na hora”, disse outro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por isso, o que vale é a conversa de cada relacionamento. “Tudo depende do acordo do casal. Isso deve ser conversado e analisado, para que as duas perspectivas estejam alinhadas sobre o assunto. Como resultado de análise de consultório, percebo que, para a maioria das pessoas, entra como uma traição sim", analisa a ginecologista e sexóloga Maria Carolina Dalboni.

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Ana Otani defende um ponto de vista diferente. “Seria muito hipócrita da minha parte dizer que é traição. Se fosse, muitas de nós, criadoras de conteúdo adulto, não poderíamos nos relacionar amorosamente. Essa visão preconceituosa ainda tem sido difícil de vencer, tanto para quem produz como para quem consome”.

A influencer ainda apresenta outra perspectiva para o consumo: “Acho que, na verdade, isso pode ser um meio de conhecer novos ambientes, novas maneiras de aproveitar o corpo do outro. Se você faz isso junto do seu parceiro ou parceira, isso apimenta a relação. Vocês descobrem juntos um novo jeito de se divertir”, comenta ela.