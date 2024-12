Homem espanca filho autista de 6 anos em Minas Gerais; veja vídeo

Um homem, de 37 anos, foi flagrado em imagens registradas por meio de uma câmera de segurança agredindo o filho, de 6, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo informado pela mãe. O crime de maus-tratos aconteceu no município de Perdões, no Sul de Minas Gerais. A mãe da criança procurou a Polícia Militar nessa segunda-feira (9/12) e registrou um boletim de ocorrência. A violência, no entanto, aconteceu no último dia 4.

A mulher relatou aos militares que não tem mais relacionamento com o pai do menino, mas compartilha com ele a guarda da criança. No dia das agressões, o pai havia levado o filho para cortar o cabelo, quando o garoto teria brigado com outra criança.

Segundo testemunhas, o homem, então, repreendeu o menino e, após ser xingado, começou a bater nele ainda no estabelecimento. A violência continuou no meio da rua, logo após os dois deixarem o local. Nas imagens, o pai aparece dando chutes e socos no filho.

A Justiça concedeu medida protetiva de urgência à criança. O Conselho Tutelar acompanha o caso, e a Polícia Civil abriu inquérito. O homem não foi preso.